Carnaval in de Spetterpoel is helemaal top!

De Rots bomvol activiteiten tijdens carnaval

za 18 feb, 07:22

Het carnavalsprogramma van De Rots zit vol vertier en leut. Van zaterdag 18 tot en met dinsdag 21 februari zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud. In het gemeenschapshuis aan de Nieuwe Nieuwstraat staat bovendien een springkussen.

Het kindercarnaval barst zaterdag 18 februari vanaf 13.00 uur los in de Spetterpoel, zoals het gemeenschapshuis tijdens het leutfeest heet. Dit wordt tot en met dinsdag dagelijks herhaald tot 18.00 uur.

DJ’S EN SPELLETJES

Dj Jeroen & Remy van Twilight Drive-in Show, een kinderbar, spelletjes en wedstrijden zoals stoelendans, waarbij prijzen te verdienen zijn: er is van alles te beleven. Ook is er binnen een springkussen.

Entree bedraagt 2 euro entree of 2,50 euro inclusief een frietje. Ouders mogen gratis binnen. Zij kunnen een biertje bestellen buiten de ‘alcoholvrije zone’ die vooraan bij het podium is. Voor de jeugd is er een speciale kinderbar.

Dol-fijn-carnaval

Voor mensen met een beperking is er zaterdag vanaf 19.00 uur het Dol-fijn-carnaval. De maandagavond is speciaal voor volwassenen bedoeld. Zij kunnen ter plekke een hapje eten tussen 18.00 en 20.00 uur: buiten staat een frietkar. Daarna barst het festijn los in de Spetterpoel.

VISITE

Dinsdagmiddag staat in het teken van visite: onder andere de jeugdraad komt op bezoek, maar ook andere clubs en dweilorkestjes zullen De Rots aandoen.

Dit jaar is carnavalsvereniging JCV De Walvisje te gast bij De Rots. Daarop is het programma aangepast, maar de kinderen staan centraal.