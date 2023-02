Vada en WSD starten met proef beschut werken

Bij een beschutte werkplek is intensieve begeleiding mogelijk en kunnen taken aangepast worden zodat de medewerker zoveel mogelijk zelf kan doen. Het kan gaan om eenvoudig inpakwerk, maar ook om bijvoorbeeld printplaten maken of arbeid in de groensector. Voorheen was er wel samenwerking tussen het Vada-college en WSD, maar slechts in de vorm van een stage. De jongeren die in aanmerking komen voor beschut werk vonden toen moeilijk aansluiting met de arbeidsmarkt. Ze hadden daardoor een kleinere kans op een betaalde baan, het bleef vaker bij dagbesteding.