Inschrijving Oxalis 35-plustoernooi open

54 minuten geleden

Het bekende Oxalis 35+-toernooi van tennis- en padelvereniging De Merletten vindt plaats van zaterdag 18 tot en met zondag 26 maart op de banen in park Molenwijk. De inschrijving is geopend.

Deelnemers mogen zich inschrijven voor zowel tennis als padel of allebei. Als ze maar 35 jaar of ouder zijn. Er wordt op het toernooi enkel dubbelspel gespeeld. Voor padel is dat overigens gangbaar. Op de finalezondag zet de organisatie een borrelmiddag op touw met een loterij waaraan een fraaie hoofdprijs is verbonden: een verblijf in het Portugese Monte da Calcadinha.

Aanmelden voor het toernooi kan tot en met 5 maart via www.toernooi nl.