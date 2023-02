Nieuwbouwproject Reigerskant in aanbouw in de zomer van vorig jaar.

Openbare vergadering van Combinatie95 in Esch

di 14 feb, 17:56

De vergadering die de politieke partij Combinatie95 maandag 27 februari houdt, is door iedereen bij te wonen. De bijeenkomst wordt gehouden in dorpshuis De Es en begint om 20.00 uur.

Combinatie95 zit in een coalitie met INbox en Balans. De kleine kernen in de gemeente vormen een van de speerpunten van de partij. Voor Esch staat, net als in veel andere plaatsen, het onderwerp ‘wonen’ al lange tijd hoog op de agenda. De politici zien kansen voor de bouw van meer betaalbare huizen binnen het nieuwbouwproject De Reigerskant dat momenteel wordt gebouwd aan de noordoostkant van het dorp.

Niet alleen daarover, maar ook over mogelijke flexwoningen (tijdelijke, kleine huizen) willen de politici het gesprek aangaan met de Esschenaren. Verder staan afvalinzameling en de druk op het verenigingsleven op de agenda van de partijvergadering, belangrijke thema’s die in Esch maar ook in de rest van de gemeente spelen. Tijdens de bijeenkomst haalt Combinatie95 ook de geluiden op uit de samenleving.

TOELICHTING

De aanwezige raadsleden en wethouders van Combinatie95 geven een toelichting op de onderwerpen die tijdens de laatste raadsvergaderingen aan bod kwamen. Bijvoorbeeld over de school in Esch, het plan Nieuw Koolwijk en de doorgevoerde bezuinigingen. Aanmelden voor de avond is niet nodig.