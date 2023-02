What’s Up, jeugdhofkapel?

Yes, het is bijna carnaval! Hoeveel zin hebben jullie erin? Benthe: ,,Enorm veel! Ik vind het heel gezellig om met een groep muziek te maken.” Iris: ,,Er zit éen nadeel aan. Je krijgt voortdurend de veren van de prins in je ogen, oren en neusgaten. Maar ik heb er heel veel zin in. Het leukst vind ik de bezoeken aan de verpleeghuizen. Oudere mensen kunnen niet naar de kroeg en vinden het heel leuk dat wij hen opzoeken. Ik zie iedereen opfleuren als wij er zijn.” Renee: ,,Ik vind het ook heel bijzonder dat we mensen blij maken met onze muziek.” Cooper: ,,Ik heb gewoon heel, heel veel zin in carnaval.”

Waar kijken jullie het meest naar uit? Cooper: ,,De optredens in de Kwekpoel. Daar ga ik zelf ook altij..