Dertig jaar zielzorg, maar óók: restaureren en fuseren

Al vrij snel nadat hij begin 1984 in Boxtel benoemd werd als zielzorger voelde de in Deventer opgegroeide geestelijke zich hier helemaal thuis. ,,En dat is altijd zo gebleven”, zei Niessen tijdens een afscheidsinterview in deze krant. Hij kwam vanuit Tilburg, waar hij werkzaam was als pastoraal werker, diaken en priester. Daar doorliep hij als tiener ook het klein seminarie om vervolgens te gaan werken in Noord-Holland. Hij keerde naar de Brabantse textielstad terug om er gaan te studeren aan de Theologische Faculteit.

BRUG SLAAN

Met de Sint-Petrusbasiliek als ‘werkplek’ viel Niessen bijna veertig jaar geleden naar eigen zeggen met zijn neus in de boter. Drie jaar na zijn aanstelling kreeg hij de leiding over een..