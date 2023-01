Organisatie Kolderzitting laat zich inspireren door Jan Biggel

do 26 jan, 17:45

Oud-stukadoor Jan van den Biggelaar wordt sinds een dik jaar alom geroemd om zijn spontane optredens als volkszanger Jan Biggel. Een van zijn bekendste liedjes is Ons moeder zeej nog, doe dè nou nie. Daarmee zet hij menig feestzaal op zijn kop. De titel van dat lied wordt ook het thema voor de komende Kolderzitting in café het Wapen van Liempde op zondag 19 februari vanaf 10.30 uur.

,,Jan van Lau van Jan van Lientjes. Ja, zo zou Liempdenaar Jan van den Biggelaar een halve eeuw geleden best genoemd hebben kunnen worden”, schrijft de organiserende blaaskapel Op naor d’Honderd aan de redactie. Voor de oudere Liempdenaren is dat een bekende verwijzing naar de geschiedenis van de familie Van den Biggelaar. Die stond vroeger bekend onder de naam Van Lientjes. Gemakshalve, omdat elders in Liempde nog een familie met dezelfde achternaam rondliep. Die werd dan weer Van Sissen genoemd.

EIGEN GANG GAAN

Jan Biggel zingt over drie zaken die hij volgens zijn moeder beter niet had kunnen doen, maar hij deed het toch, want ‘het is leuk om iets fout te doen!’ Wie is er niet eens gewaarschuwd om eventuele domme gevolgen van een handeling te voorkomen, maar ging gewoon zijn of haar eigen gang?

Heus niet alleen moeders, maar ook anderen zullen wel eens een seintje hebben gegeven om iets te laten. ,,Ja, een gewaarschuwd man geldt voor twee. Het spreekwoord spreekt duidelijk over ‘mannen’. Maar hoe zit het dan met vrouwen, kan je je afvragen.”

DOMME DINGEN DOEN

Inderdaad over ‘domme dingen doen’ zal het 19 februari gaan tijdens de 32ste editie van de Kolderzitting. Hopelijk... Je weet immers maar nooit waarover de Ploegers van wal steken als ze voor de buut staan.

De Kolderzitting op carnavalszondag begint stipt om 10.30 uur, de inschrijving geschiedt op de ochtend zelf in café Het Wapen van Liempde aan het Raadhuisplein.