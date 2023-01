‘Jonge hond’ en ervaren rot gaan LSV 1 trainen

ma 23 jan, 13:54

Het bestuur van voetbalvereniging LSV heeft een nieuw trainersduo vastgelegd voor komend seizoen, met de intentie om langer samen te werken. Binnen de club uit Lennisheuvel wordt gebouwd aan een eerste elftal met voetballers die nu al deel uitmaken van de selectie en nieuwe spelers.

De mannen die de hoofdmacht van LSV gaan aansturen, zijn Leroy van Gestel (30) en Jan van der Sande (60). Van Gestel is afkomstig uit Tilburg. Hij is assistent-trainer geweest bij VIOS, interim-trainer bij Broekhoven en heeft het tweede elftal van White Boys getraind. Voorzitter Frans van der Struijk: ,,Leroy is erg ambitieus en heeft ons als bestuur in de kennismakingsgesprekken kunnen overtuigen van zijn voetbalvisie.”

Het leek het bestuur goed om naast een jonge hond een meer geroutineerde oefenmeester aan te stellen. Dat is Van der Sande. Hij is voor velen binnen LSV een oude bekende. Hij trainde het eerste elftal van LSV al eens eerder en was ook de beoogde man voor het huidige seizoen.

Het eerste van LSV komt nu uit in de reserve vierde klasse. De vereniging gebruikt dit seizoen als een overbruggingsperiode, een jaargang om in alle rust aan een nieuw vaandelteam te kunnen bouwen. Dat proces is in volle gang.

Van der Struijk: ,,Er zijn al diverse gesprekken geweest met potentiële nieuwe spelers en sommigen hebben al nader kennis gemaakt met LSV.”

OPTIMISME

Dat gebeurde onder meer tijdens het indoortoernooi dat de club zaterdag 7 januari hield, voorafgaand aan haar nieuwjaarsreceptie. In de toespraak die de voorzitter toen hield klonk optimisme en enthousiasme door. ,,Volgend seizoen doen we weer mee in de A-competitie, dat is echt onze bedoeling. Daar draagt de aanstelling van de trainers zeker aan bij.”

Er is zich in Lennisheuvel ook een vrouwenteam aan het vormen. Van der Struijk: ,,De dames kunnen nog wat uitbreiding gebruiken. Er is al een vast groepje aan het trainen, dat mag gerust groeien.”

De voorzitter maakt duidelijk dat de Lennisheuvelse voetbalvereniging niet stilzit. ,,We zijn volop in beweging en kijken vol goede moed richting het volgende seizoen.”