Foxy verrast Jelle (8) tijdens snorkelles

Jelle woont in Den Dungen en is lid van de zwemclub uit Sint-Michielsgestel die elke dinsdag in het overdekte zwembad aan de Schijndelseweg snorkelles geeft.

WEDSTRIJDZWEMMER?

,,Mama vertelt dat ik al als drie maanden oude baby met haar mee ging zwemmen. Sindsdien ben ik helemaal gek van water. Ik zat ook twee jaar op voetbal, maar koos uiteindelijk toch voor het zwemmen. Misschien word ik ooit nog eens een echte wedstrijdzwemmer. En dan het liefst bij PSV, daar is een heel goede zwemopleiding”, vertelde Jelle aan deze krant.

De snorkelles werd dinsdag uiteraard even onderbroken voor het bezoek van de PSV-mascotte. Jelle trapte met Foxy een balletje aan de rand van het bassin.