Boxtelse handboogschutters van L’Union naar landelijke eindstrijd

di 17 jan, 11:58

De Boxtelse handboogschutters van L’Union hebben op knappe wijze de bekerfinale van de Nederlandse Handboog Bond (NHB) behaald. Ook in de reguliere competitie worden goede resultaten behaald: het eerste viertal staat na twee wedstrijden knap bovenaan.

De bekerwedstrijden in de Gelderse plaats Ammerzoden van zondag 8 januari waren spannend. Marchel Kluijtmans, Jelt van de Langenberg, Meike van Oss en Martijn van de Broek behaalden setwinsten tegen VZOD Volkel en OGIO Eindhoven. Maar de sets tegen Doele Willem III Boekel en Constantia Drunen gingen nipt met 2-1 verloren. Toch waren de resultaten voldoende voor de eindstrijd: in april mag het viertal zich meten met de beste teams van Nederland in IJsselstein en proberen de landelijke beker naar Boxtel te halen.

KOPPOSITIE

Het eerste viertal van L’Union dat in de reguliere competitie uitkomt in de hoogste klasse van 25 meter met één pijl, heeft al vroeg in het seizoen de koppositie veroverd. Aanvoerder Jelt van de Langenberg evenaarde afgelopen weekend in Schijndel zijn persoonlijk record: na 25 schoten zette hij een puntentotaal neer van maar liefst 238.

Meike van Oss (210) en invallers Marchel Kluijtmans en Bas van de Plas (beiden 224) bepaalden de eindscore van 686, waarmee de Boxtelse formatie de concurrentie ruim voorbleef. .

DERDE STEK

De tweede ploeg van L’Union bleef in Sint-Oedenrode steken op een derde plek in poule twee. Edwin Looyaard (202), Tonny van Esch (196) en Frans Kluijtmans (189) tekenden gezamenlijk 587 punten op. De drie beste scores tellen mee waardoor die van Ben Westenburger (152) niet werden opgeteld bij het eindtotaal.

In de klasse barebow behaalde Marchel Kluijtmans met 213 punten een persoonlijk record, Henk Jegers liet de teller stoppen op 172.

Overige resultaten: Britt Sanders: 207. Vince van Boxtel: 194. Bas Ursem: 184. Michel Scheepens: 174. Kay Scheepens: 168. Tijn Scheepens: 157.