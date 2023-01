Informatieavond over bouwen in eigen beheer

di 17 jan, 07:22

De werkgroep wonen van Ouderen in regie en stichting Droomwonen Brabant houden samen een informatieavond over collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De bijeenkomst is dinsdag 24 januari in gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat 7. Inloop vanaf 19.30 uur.

Collectief particulier opdrachtgeverschap houdt in dat een aantal mensen de koppen bij elkaar steekt en gezamenlijk een nieuwbouwproject ontwikkelt. Niet voor de verkoop, maar doorgaans voor henzelf. Er zitten de nodige haken en ogen aan het realiseren van woningen in eigen beheer, onder andere financiële. Maar ook bouwlocaties en landschappelijke inpassing van plannen spelen een rol. Spreker Menno de Lange van stichting Droomwonen Brabant gaat hier nader op in.

De werkgroep Wonen van Ouderen in regie heeft eerder al belangstelling gepeild voor CPO. De senioren zoeken naar mogelijkheden om woningen voor ouderen te realiseren. CPO kan een optie zijn, als er interessante locaties en serieuze deelnemers voorhanden zijn.

Aanmelden voor de informatieavond is gewenst, dit kan via info@oudereninregie.nl of telefonisch bij Wim van Amelsfoort: 06-81 58 63 49 of André Leermakers: 06-14 61 46 59 (voor grondeigenaren).