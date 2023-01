What’s Up, Flore en Lency?

Een bixie-evenement. Wat is dat precies? Flore: ,,Dat is een wedstrijd voor jonge kinderen of een jonge pony. Deze wedstrijd telt niet echt en je mag niet alle onderdelen doen.” Lency: ,,Maar je mag wel meedoen aan springen en dressuur.”

Springen en dressuur. Dat klinkt stoer. Wat houdt dat in? Flore: ,,Springen doe je over een hindernis heen, zoals een balk.” Lency: Dressuur is stappen, galopperen en draven met je pony. En het is ook figuren rijden. Je zit dan op je pony en rijdt van punt naar punt.”

Hoe lang doen jullie al aan paardrijden? Lency: ,,Ik doe het al mijn hele leven. Wij hebben thuis vier paarden en ik ging als baby al met mijn zus mee naar de manege. De eerste pony waarop ik reed, was een shetlander.” Flore:..