Van stamgasten Dok12 naar kroegeigenaren de Mèrt

Een groot afscheid van de oud-eigenaren van Dok12 eind december, werd in januari al snel opgevolgd door een drukbezocht openingsfeest voor Ronald en Jolanda Heijkants. De overname is soepel gegaan, er is veel contact met de voormalige uitbaters. Zelfs de naam is samen met hen aangepast. Ronald: ,,Ik had een gesprek met Carin. Die drukte ons op het hart dat bij een nieuwe start een nieuwe naam hoorde. Dat vond ik ook. Dus hebben we iets toepasselijks uitgezocht: De Mèrt. Dat vonden we gezelligheid en warmte uitstralen.”

De start voor het horecakoppel aan de Markt verliep ondanks de altijd lastige eerste weken van januari boven verwachting, vertelt Jolanda enthousiast: ,,We hebben al diverse drukke avonden gehad. Veel bekende gezichten gezi..