Open huis Baanderherencollege groot succes (foto’s)

56 minuten geleden

Live muziek van leerlingen, zelfgebakken koekjes en vette elektrische trucjes. Het Baanderherencollege in Boxtel hield zaterdag haar jaarlijkse open dag. En met succes. Vele honderden aankomende leerlingen en hun ouders maakten kennis met de afdelingen vmbo en praktijkonderwijs.

Dylan Kluitmans (12) heet alle bezoekers, samen met een aantal andere leerlingen, van harte welkom tijdens de open dag. En niet zomaar. De eerstejaars leerling van de afdeling praktijkonderwijs is tevens dj en draait vette beats. ,,Toen mijn docent me vroeg of ik tijdens de open dag wilde draaien, zei ik meteen ‘ja’. Of ik er goed in ben? Zeker, ik geef regelmatig workshops aan andere leerlingen.”

Bart van Rijswijk (11) is ook enthousiast door de muzikale ontvangst van Dylan en zijn schoolgenoten. ,,Ik ga naar verschillende open dagen maar ik vind deze school heel erg leuk”, lacht hij. ,,Vooral de afdeling waar je hout kan bewerken en de afdeling ‘Zorg en Welzijn’ vind ik interessant. Ik wil later een creatief beroep uitoefenen. Ik denk dat ik timmerman of kapper in het leger word.”

LEERLPLEIN

Ook de eveneens elfjarige Ilias Kadmaieuben heeft al een concreet toekomstbeeld. ,,Ik ga naar de afdeling praktijkonderwijs en word later kok. Ik kies voor deze school. Waarom? Hier zijn de groepen klein en er is een tof leerplein.”

Na inspectie blijkt dat zogeheten leerplein inderdaad ‘tof’. Grote tafels waaraan leerlingen instructies krijgen, worden afgewisseld door een tafelvoetbal én airhockey. Ook is er volgens de aanwezige docent voldoende tijd om buiten een balletje te trappen als leerlingen dat nodig hebben.

KUNSTENAAR

Aankomend leerling Giulio Kortoijer (12) heeft het ook naar zijn zin in de gezellig ingerichte ruimte, maar kiest een ander pad. ,,Ik wil later kunstenaar worden, dus na het vmbo ga ik naar het SintLucas.” Giulio weet ook al wat hij op deze Boxtelse vakschool wil leren. ,,Graffiti spuiten. Ik wil graffitiartiest worden.”

Lara van Lent (12) volgt – hoewel ze nog in groep 8 zit – al enkele weken les bij het Baanderherencollege. ,,Ik neem daar deel aan de zogenoemde doe- en leergroep. Zo kan ik vast wennen en proefdraaien op mijn nieuwe school. Wat ik later wil worden? Binnenhuisarchitect. Echt wel.”