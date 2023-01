What’s Up Teun, Figo & Pim?

Er ligt hier een flinke stapel kerstbomen zeg. Hoeveel hebben jullie er aangeleverd? Pim: ,,In totaal zitten we nu op 34 bomen. En ik pik dadelijk die van mijn moeder nog op.” Figo: ,,Pim had al veel bomen verzameld en we hebben er samen nog negen opgehaald tot nu toe. We zijn meteen na school begonnen.”

Hoe heb je al deze exemplaren verzameld, Pim? Pim: ,,Mijn vader heeft in verschillende groepsapps gevraagd of mensen nog een kerstboom hadden en of ze deze buiten wilden leggen. Hij heeft ze daarna opgehaald en vandaag naar het Breukelsplein gebracht.” Figo: ,,Van een man van de gemeente kregen we een heel grote boom. Zó groot dat hij niet in één keer meekon. Hij heeft hem toen doormidden gezaagd en we kregen betaald voor..