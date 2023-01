Nationale tuinvogeltelling eind januari

do 5 jan, 15:35

In het laatste weekeinde van januari vindt weer de nationale tuinvogeltelling plaats. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek roepen jaarlijks iedereen op om een halfuurtje de vogels in hun tuin of op balkon te tellen en de aantallen door te geven. Hiermee ontstaat meer inzicht in welke soorten rondvliegen en hoe die zich ontwikkelen.

Vorig jaar deden ruim 170.000 mensen mee. De huismus was toen absolute koploper, gevolgd door de koolmees en de merel. Dat er vorige jaar voor het eerst sinds lange tijd meer merels werden geteld is een goed teken. Het is de vraag of deze trend zich doorzet. De achteruitgang van de spreeuw was afgelopen jaar ook merkbaar. Waar de spreeuw kort na de millenniumwisseling nog op de derde plek stond, komt hij na 2015 niet meer voor in de top 10.

Meedoen aan de vogeltelling is eenvoudig. Belangstellenden dienen ervoor in het laatste weekeinde van januari een halfuurtje uit te trekken. Hen wordt aangeraden een comfortabele plek te zoeken van waaruit de vogels in de tuin of op balkon geteld kunnen worden. Alle waarnemingen worden op soort genoteerd, waarbij geprobeerd moet worden te voorkomen om vogels dubbel te tellen. Daarom dient alleen het hoogste aantal te worden doorgegeven van een bepaalde soort die iemand tegelijk ziet. Er bestaan speciale vogelkijkkaarten met alle tuinvogels erop. Dat vereenvoudigt de telling.

De waargenomen aantal kunnen van vrijdag 27 tot en met zondag 29 januari worden doorgegeven via mijntuinvogeltelling.nl.