Kranig ODC in finale van Meierijcup

In 2018 behaalde Jasper Vorstenbosch (tweede van rechts) nog de Meierijcup met ODC. Als aanvoerder van Essche Boys moest hij gisteravond het hoofd buigen voor de Boxtelse tricolores. Die plaatsten zich voor de finale, morgen in de Gestelse sporthal Theereheide.

Vaandelteams van twintig voetbalclubs strijden deze dagen in de Gestelse sporthal Theereheide om de Meierijcup. Aan het toernooi doen ook drie verenigingen uit het verspreidingsgebied van deze krant mee. RKSV Boxtel werd dinsdag uitgeschakeld. ODC en Essche Boys speelden gisteravond. De Essche aanvoerder Jasper Vorstenbosch (tweede van rechts op de foto, in duel met Matai Sebregts) won in 2018 als voetballer van de Boxtelse tricolores nog de titel. Maar nu moest hij tegen zijn oude ploeg het hoofd buigen. ODC won dankzij twee treffers van Ayoub Omair en versloeg in de C-poule ook De Bocht ‘80 uit Oirschot. De equipe van aanvoerder Sjoerd van Lokven speelde gelijk tegen Helvoirt en verloor van Avanti ‘31 uit Schijndel. Die laatste ploeg p..