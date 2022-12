Groene kliko voortaan drie van de vier weken aan straat

di 27 dec, 19:00

Na de jaarwisseling kunnen inwoners van de gemeente Boxtel voortaan drie weken achtereen hun container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) aan de straat zetten. In de vierde week wordt, net als nu, de grijze kliko met restafval geleegd.

De afgelopen jaren werd de gft-container in de zomermaanden wekelijks geleegd en in de rest van het jaar tweewekelijks. De wijziging is ingegeven door twee factoren. Enerzijds vroegen inwoners om de groene kliko vaker te legen in het najaar als het blad van de bomen valt en op momenten als gesnoeid wordt. Anderzijds wijst de gemeente naar de krapte op de arbeidsmarkt. Door een meer gelijkmatige spreiding van de inzameling wil men pieken voorkomen bij de inzet van personeel. ,,We kunnen nu meer continuïteit en zekerheid bieden aan inhuurkrachten. Dat maakt het voor hen aantrekkelijker om voor ons te werken”, verduidelijkt een woordvoerder. De inzameling van oud papier en PMD-zakken wijzigt niet.