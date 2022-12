Gerard Thijs (links) en Hans Slegers zijn nog tot het einde van dit jaar beheerders van gemeenschapshuis De Walnoot. Vanaf 1 januari nemen Marco de Bever en Christian Hensen hun taken over.

Beheerders De Walnoot nemen afscheid

27 minuten geleden

Hans Slegers en Gerard Thijs nemen zaterdag 31 december afscheid als beheerders van De Walnoot. Zij worden opgevolgd door Marco de Bever en Christian Hensen die vanaf 1 januari verantwoordelijk zijn voor het gemeenschapshuis in Selissenwal.

Het bestuur van De Walnoot was als sinds de aanstelling van Slegers en Thijs in 2020? op zoek naar opvolgers. De twee beheerders hadden al direct aangegeven de functie niet te lang te willen uitoefenen. Door corona duurde het alsnog wat langer dan verwacht, maar zorgden ze samen wel voor een vernieuwing in het gemeenschapshuis. Zo werd het cafégedeelte aangepakt en het activiteitenprogramma kreeg uitbreiding met muzikale optredens en wekelijkse ontmoetingsmomenten voor bewoners uit de wijk.

De Bever en Hensen lopen als sinds 1 december mee en zijn dus al ingewerkt. Hensen gaat voor zestien uur aan de slag bij De Walnoot en De Bever is 36 uur beschikbaar. Zaterdag 31 december nemen het bestuur en de vrijwilligers officieel afscheid van de twee oude beheerders bij het gemeenschapshuis.