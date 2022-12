Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar namen van gouden bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan er over verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert momenteel het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Onlangs ging een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen door zijn handen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

Natuurlijk is via oude jaargangen van deze krant te achterhalen wie de jubilerende bruidsparen zijn. Dat is echter een tijdrovende bezigheid omdat de oorspronkelijke publicatiedatum van de foto’s onbekend is. Het zou heel veel bladeren door de vergeelde edities van Brabants Centrum betekenen.

Voor deze ophelderingsactie is óók gekozen om in families herinneringen te laten ophalen aan opa’s en oma’s. De redactie is niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes, dierbare momenten of wat dies meer zij.

EREBURGER

De kleine foto toont het echtpaar dat vorige week in deze rubriek stond. Het zijn Janus Valks en Francisca van Uden die op 3 mei 1977 hun gouden huwelijksfeest vierden op respectievelijk 76- en 78-jarige leeftijd. Zij woonden destijds aan de Ons Doelstraat, eerder op de Kalksheuvel. Het echtpaar kreeg zes kinderen.

Janus werkte bij coöperatieve zuivelfabriek De Hoop aan de Kapelweg, door Boxtelaren veelal aangeduid als de boterfabriek. Vanaf de Tweede Wereldoorlog was hij 25 jaar lang wethouder en lange tijd locoburgemeester; bij zijn afscheid werd Janus dan ook benoemd tot ereburger van Boxtel. Eerder ontving hij al een koninklijke en een pauselijke onderscheiding.

Bestuurlijk was Janus niet alleen op politiek vlak actief, maar op veel meer fronten. Als voorzitter van voorlopers van woonstichting Joost, WSD en vakbond FNV en als bestuurlid van de Heilig Hartkerk in de wijk Breukelen. Ook maakte hij zich sterk voor de bouw van De Wiekslag op de hoek Baroniestraat-Molenstraat, een gezinsvervangend huis voor mensen met een beperking. Janus kon die vele functies invullen dankzij de steun van zijn echtgenote die de zorg voor het gezin had. In 1978 overleed Janus, zijn vrouw (oorspronkelijk afkomstig uit Vught) acht jaar later.