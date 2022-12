What’s Up, Chocomelfans?

Fien en Guus hadden het naar hun zin op de Kinderboerderij aan het Apollopad, vooral de Chocomel was in trek.

Waarom zijn jullie naar de Kinderboerderij gekomen? ,,Omdat mama ook meedoet. Zij is een van herders. Je hebt een heel verdrietige herder, een boze en ook een hele opgewekte en dat is mama!”, zegt Fien. ,,Mag ik dan nu een Chocomel?”, vraagt ze er achteraan. Haar vader geeft aan dat ze nog even moet wachten.

Wat zagen jullie toen jullie via de poort binnen kwamen lopen? ,,Paarden (met engeltjes op de rug - red.). Dat was wel spannend, want die waren heel groot. Maar ik heb ze wel geaaid”, geeft Fien aan. Haar broertje Guus vond het leuker op zijn loopfietsje dus die liep gauw langs de paarden.