‘Kennis van computers geeft vrijheid in Tanzania’

,,Van de veertien desktops die in het leslokaal staan, werken er nog maar twee. De stroomvoorziening valt nogal eens uit en ik denk dat dit funest is voor die apparaten.” Met haar stichting All for the future gaat Marion nieuwe laptops aanschaffen.

,,Die werken op batterijen en zijn minder gevoelig voor piekbelasting van elektriciteit. Ik neem enkele apparaten vanuit Nederland mee, maar de meeste koop ik ter plaatse. Dan profiteert de lokale economie er ook nog van.”

Digitale kennis is voor de jeugd in Tanzania van het grootste belang om later werk te kunnen vinden. ,,Op de laptops wordt Libre Office geïnstalleerd. Daar is geen kostbare licentie aan verbonden en de kinderen leren omgaan met programma’s die vergelijkbaar zijn met Word, Exc..