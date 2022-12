Aangepast plan Rietstok ter inzage

wo 14 dec, 14:47

Het ontwerpbestemmingsplan voor bouwplan Rietstok in Gemonde is aangepast. De kavelindeling is onder andere gewijzigd, waardoor er vanuit de Dorpstraat meer zicht is op het agrarisch landschap.

Aan het plan zijn verder twee extra parkeerplaatsen toegevoegd en er worden meer maatregelen genomen om te zorgen dat het regenwater goed weg kan.

De hoofdopzet is niet veranderd. Het bouwplan voorziet in 28 woningen: zeven starterswoningen, zes rij- en hoekhuizen, negen levensloopbestendige woningen en zes bouwkavels. Verder komt er een natuurspeeltuin. In Gemonde zijn de meningen verdeeld over de plek waar de woningen moeten verrijzen. B en W van Sint-Michielsgestel geven echter aan dat aan de locatie niet valt te tornen.

Het plan ligt vanaf vrijdag 16 december zes weken ter inzage. De gemeente Sint-Michielsgestel had bij de vorige versie niet de juiste stappen gevolgd en moest de procedure overdoen.