What’s Up, techneuten?

52 minuten geleden

Een batterij, een motortje en een hoop knutselspullen. Het uitvinderslab van Huis73 verzorgde zaterdag een workshop robot bouwen. Elf jongens en meiden kwamen bijeen in de bibliotheek in Boxtel om te knippen, plakken én een unieke bewegende robot te maken. Duuk van Boxmeer (8), Samuel Batenburg (12) en Ona van Esch (10) wisten wel raad met deze toffe opdracht.

Hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Samuel: ,,Mijn moeder zag deze workshop online en dacht dat ik wilde meedoen. En dat klopt. Ik heb thuis verschillende motortjes en bouw graag dingen met mijn broer.” Duuk: ,,Mijn vader zag deze workshop ook op internet. Ik vind het leuk en ga vaak met mijn vader naar het uitvinderslab in Den Bosch.” Ona: ,,Ik houd van dingen maken. Eerder knutselde ik een regenbooglamp tijdens een workshop.”

Wat ben je aan het maken? Ona: ,,Dit is een dansrobot. Kijk maar naar mijn ontwerp. Ze heeft muzieknoten op haar lijf en maakt muziek. Nou ja, niet echt, maar ik denk dat dit in de toekomst wél kan.” Duuk: ,,Ik heb mijn vader een beetje nagedaan. Het is een robot met veel kleuren en als het goed is kunnen de armen straks draaien. Misschien ontwerp ik wel een andere trouwens. Deze is heel moeilijk.” Samuel: ,,Ik weet het nog niet, ik heb niet altijd inspiratie dus ik denk nog even na. Ik houd het wel eenvoudig vandaag.”

Ga je later iets met techniek doen? Duuk: ,,Ik niet, ik word later bakker. Maar ik houd wel van uitvinden. Ik heb al veel uitgevonden. Ook een vliegende robot, dat was in ieder geval de bedoeling. Hij vloog alleen niet.” Samuel: ,,Jazeker, ik word uitvinder” Ona: ,,En ik kunstenaar.”

Wat vinden jullie zo leuk aan deze workshop? Ona: ,,Ik ben heel creatief en kan hier al mijn creativiteit in kwijt. Er zijn heel veel leuke spulletjes waarmee ik de robot kan versieren, dus ik kan alles maken wat ik wil. Duuk: ,,Ik vind het leuk dat je zelf dingen mag bedenken en maken.” Samuel: ,,Ik vind alles leuk eigenlijk. Ik houd van ontwerpen, tekenen, motortjes en elektriciteit.” (Tekst en foto: Linda van de Wiel.)