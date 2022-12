Discussie over Liempdse bomen toch niet afgekapt

De eiken in de Heidonk zorgen voor diverse bewoners voor overlast. Deels omdat ze ook over de tuinen en daken hangen.

Door een breed gesteunde motie die Balans begin november indiende, moet wethouder Fred van Nistelrooij nogmaals in gesprek met bewoners in Liempde. De kwestie gaat over de overlast van bomen in ‘Heidonk en omgeving’.

Maar de motie ging destijds niet over de kap van 57 bomen in de wijk Heidonk. Er is namelijk ook een stráát Heidonk in Liempde. Bewoners daar en een aantal uit de aanliggende straten (Kerkheiseweg, Bergstraat, Sportlaan en Boxtelseweg) klopten zo’n tweeënhalf jaar geleden al bij de gemeente aan: zij hebben last van de grote eiken voor hun huizen.

AAN DE BEL