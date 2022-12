Jongste jeugd MEP sluit eerste seizoenshelft af

vr 9 dec, 19:31

Voor de jongste jeugd van hockeyclub MEP is de winterstop begonnen. Ze sloten woensdag 7 december de eerste seizoenshelft af met een feestelijke Goud & Nieuwtraining.

Omdat de hockeyclub zich op verschillende manieren inzet voor het dorp, in het kader van MEP maatschappelijk, hadden de kinderen thuis kaarten versierd voor ouderen. Stichting Met je hart zorgt dat ze bij de juiste mensen terechtkomen. Drukkerij Tielen sponsorde de kaarten.

Alle kinderen hebben enorm hun best gedaan om een mooie kerstwens voor de senioren te maken, aldus Selma Bakker namens de commissie jongste jeugd. ,,Het gros van deze kinderen speelt nu zo’n drie maanden geen competitie, vandaar de feestelijke afsluiting van de eerste seizoenshelft.” En plezier hadden de deelnemers. De organisatie had haar creativiteit weer volop aangesproken en spellen bedacht als hockeyen met een yogabal, op ‘cadeautjes’ in de goal schieten, touwtrekken, zaklopen en zelfs een variant op curling. Er deden zo’n tweehonderd sporters mee, inclusief de Benjamins en G-hockeyers. Bakker: ,,Veel kinderen waren verkleed, soms in kerstthema, soms in glitter en met lampjes, maar ook gewoon als piraat, in soldatenpak of prinsessenjurk.” Het terras van MEP was helemaal in stijl versierd en als kers op de taart kregen de kinderen ook nog eens een zake strooigoed mee naar huis. Hun winterstop is goed begonnen.