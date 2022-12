‘Grote kliko willen we echt niet meer’

De grijze containers met een inhoud van 240 liter willen ‘we echt niet meer hebben’, antwoordde een van de beleidsmedewerkers op vragen van D66’er Wiebe de Leijer. Het doel is om de hoeveelheid restafval per inwoner terug te dringen. Wat dat betreft past ook het verdwijnen van de grote container binnen die gedachte: een kleinere kliko betekent dat meer inwoners nog beter moeten letten op wat ze bij het restafval gooien en vooral: wat niet. Vooralsnog is er geen deadline gesteld aan het nemen van de maatregel omdat dit ‘raakt aan het huidige afvalbeleid’, aldus de beleidsmedewerkers.