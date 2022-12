‘Duurde ‘even’, maar dan heb je ook wat’

Gezamenlijk drukten burgemeester Ronald van Meygaarden en wethouder Mariëlle van Alphen zaterdagmiddag op een knop om het serpentinekanon af te laten gaan. Kleurige slingers dwarrelden neer op de tientallen bezoekers die op de heropening waren afgekomen.

,,We zijn trots dat we dit konden realiseren”, aldus DA-drogist Marc van den Biggelaar, een jaar nadat de verbouwing startte. ,,Oosterhof is met zijn speciaalzaken klaar voor een nieuwe toekomst.

DOORZETTINGSVERMOGEN

Burgemeester Van Meygaarden gaf de microfoon door: ,,Zodat jullie allemaal op tijd thuis zijn voor de WK-wedstrijd van Oranje tegen de VS.”