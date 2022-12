SP’er Eric van den Broek onverwacht overleden

Eric van den Broek, fractievoorzitter van de SP in de Boxtelse gemeenteraad, is op 51-jarige leeftijd onverwacht overleden.

De Boxtelse socialist was vanaf 2014 tot en met de gemeenteraadsverkiezingen in november 2020 wethouder voor zijn partij. Daarvoor was hij vele jaren gemeenteraadslid en die rol pakte hij opnieuw op toen hij geen deel meer uitmaakte van het dagelijks bestuur.

In het vorige college van B en W was Van den Broek onder meer belast met de portefeuille economische zaken. In die hoedanig was hij nauw betrokken bij de herontwikkeling en renovatie van winkelcentrum Oosterhof. Dat werd vanmiddag heropend door zijn opvolger, Mariëlle van Alphen, samen met burgemeester Ronald van Meygaarden.

Beiden waren zichtbaar aangeslagen door het heengaan van de raspoliticus. ,,We zijn er stil van. Maar ik ben er ook zeker van dat Eric zou willen dat we kunnen genieten van het feestelijke moment dat na zo veel jaren de heropening van Oosterhof nu een feit is”, sprak Van Alphen.