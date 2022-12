Kunstcafé Coupé stopt ermee

vr 2 dec, 11:00

Toine van der Weerden en Monic Holman stoppen per 24 april met hun kunstcafé Coupé. De kleine horecazaak aan het Stationsplein in Boxtel komt binnenkort in de verkoop.

Het stel wil graag de wereld rondtrekken met hun camper en heeft daarom besloten de stekker er uit te trekken. Dat maakten de twee vandaag bekend via social media. Tot de sluitingsdatum blijven de activiteiten doorgaan. Ook kunnen er voorlopig nog vergaderingen en feesten worden gehouden. Het naastgelegen pand (nummer 3) blijft beschikbaar voor huurders.