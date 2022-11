Kinderen genieten van sport en spel met pieten

Normaal gesproken zoeken kinderen de Sint op in kasteel Stapelen, maar dit keer was het andersom. De bebaarde bisschop toog zondag met zijn pieten richting het centrum van Boxtel.

Ondanks het regenachtige weer wisten veel kinderen, ouders en grootouders hun weg te vinden naar het hart van het dorp.

VOLLE KAART

Voor de kleintjes hadden Stapel op Sint en Bruisend Centrum Boxtel een gevarieerd programma bedacht. Met elk spel was een stempel te verdienen. Een volle kaart betekende een cadeautje uitzoeken bij het pakjeshuis van Natasja Willems, die zich al jaren inzet voor kinderen voor wie het vieren van het Sinterklaasfeest niet vanzelfsprekend is. ,,We zijn blij dat we dit alternatief kunnen bieden aan de kinderen v..