Spreekbeurt watergraaf bij Vrouwengilde

za 26 nov, 13:00

Watergraaf Erik de Ridder van waterschap De Dommel houdt woensdag 30 november vanaf 20.00 uur een lezing geven in De Walnoot. In het gemeenschapshuis aan de Reginahof is hij te gast bij het Vrouwenggilde Boxtel.

Het waterschap heeft de zorg voor het beheer van het stroomgebied van de Dommel en zijn zijriviertjes. Ruim vijfhonderd medewerkers werken in Midden-Brabant aan schoon en voldoende water. Ook worden 890.000 mensen in het werkgebied beschermd tegen wateroverlast. Dat gebeurt door het (grond)waterpeil te beheren.

Leden van Vrouwengilde Boxtel betalen drie euro entree. Hun introducees, zowel vrouwen als mannen, het dubbele van dat bedrag.