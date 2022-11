Daverende première van blijspel Orion

In een opvanghuis voor daklozen zijn alcohol, drugs en prostitutie aan de orde van de dag zijn. Het is een veilige haven, maar het voortbestaan ervan wordt bedreigd door omwonenden en het bestemmingsplan van de gemeente. Ondanks hun tekortkomingen kunnen de individuele talenten van de bewoners in deze situatie wel eens de redding zijn. Ze leiden in elk geval tot hilarische capriolen...

‘De Richel’ wordt geregisseerd door Michael Bot en wordt vanavond, woensdag 23 november nogmaals opgevoerd. Voorts zijn er voorstellingen op vrijdag 25 en zaterdag 26 november. Kaarten zijn te reserveren via: 06-30 14 91 66 of via e-mail: kaartverkoop.orion@gmail.com. Ze kosten 12,50 per stuk inclusief een consumptie. De voorstellingen beginnen telkens om ..