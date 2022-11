Combinatie95 praat over klein en betaalbaar wonen

56 minuten geleden

Wonen en met name betaalbaar wonen staat overal in Nederland prominent op de agenda. Het thema klein wonen blijft daarentegen vaak onderbelicht. Niet in Boxtel en daarom organiseert Combinatie95 maandag 28 november er een openbare bijeenkomst over.

De thema-avond wordt gehouden op het adres Eindhovenseweg 22a. Dat is een van de beoogde locaties voor Tiny Houses in Boxtel die vorige week bekend werden gemaakt. De avond start om 20.00 uur en eindigt rond 22.00 uur.

De druk op de woningmarkt is hoog en de behoefte aan betaalbare woningen voor een- à tweepersoons huishoudens enorm, stelt Combinatie95. Tijdens de avond buigen deelnemers zich onder meer over de vraag hoe nieuwe en oude woonvormen zorgen voor verlichting van deze druk. Maar ook over hoe Tiny Houses en flexwonen kunnen bijdragen aan een oplossing. Ook zal ter sprake komen hoe bestaande woningen beter worden benut en hoe kunnen starters op de woningmarkt geholpen worden.

Avondvoorzitter is Joep Schalkx, raadslid voor Combinatie95. De avond start met een korte aftrap met een aantal woningzoekenden. Na hun bijdrage zal wethouder Désiré van Laarhoven het belang van klein wonen voor de gemeente Boxtel toelichten en de verschillende mogelijkheden hiervoor tegen het licht houden.

PANELDISCUSSIE

Marieke Vossen, de nieuwe directeur-bestuurder van woonstichting Joost, gaat aansluitend in op wat de corporatie kan betekenen voor de realisatie van betaalbare woningen voor een- à tweepersoonshuishoudens. Peter den Ouden, raadslid Combinatie95, draagt zorg voor de derde presentatie. Hij licht het concept-initiatiefvoorstel ‘Impulsen voor bouwen en toewijzen van betaalbare woningen aan starters’ toe en gaat met hen in gesprek over mogelijke aanvullingen. De avond wordt afgesloten door een panel waarin de drie sprekers en een lokale makelaar zitting in nemen. De bezoekers kunnen met dat panel in gesprek gaan.

Aanmelden voor de openbare thema-avond kan tot en met zaterdag 26 november via e-mail: secretaris@combinatie-95.nl.