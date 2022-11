Tim van Esch presenteert laatste boek in trilogie

wo 23 nov, 10:30

‘Tom Toermalijn en de macht van de Kroon’, dat is de titel van het laatste boek uit de fantasieserie die de Boxtelse Tim van Esch (20) heeft geschreven. Woensdag presenteert hij zijn derde werk, waarmee hij een trilogie afsluit.

Van Esch was twaalf toen hij besloot om een boek te gaan schrijven. Hij begon fanatiek aan de contouren van ‘Tom Toermalijn en het Arda zwaard’, en schreef door toen hij naar de middelbare school ging. Toch duurde het nog tot begin 2019 voor hij het grootse verhaal over een jonge held die het in een fantasiewereld vol vreemde wezens opneemt tegen het kwaad, in eigen beheer uitbracht.

Daarna ging het schrijven hem een stuk sneller af, want in april 2021 leverde hij het vervolg af: ‘Tom Toermalijn en de Agriaanse tovenaar’. Zo’n anderhalf jaar later is de trilogie compleet. Na ruim een half miljoen woorden in drie boeken, komt er nu een einde aan de avonturen van Van Esch’ fictieve personage Tom Toermalijn. De jonge auteur sluit het verhaal naar eigen zeggen op een passende wijze af, met een lach en een traan.

GOED EN KWAAD

Het verhaal gaat verder na de dramatische gebeurtenissen uit het tweede boek en bereidt de hoofdfiguur voor op de laatste eindstrijd tegen het ultieme kwaad. ,,Dit deel is nog spannender en aangrijpender dan zijn twee voorgangers en confronteert Tom met vragen over goed en kwaad. Kan Tom uitgroeien tot de held die de wereld nodig heeft?”, legt de jonge Boxtelse schrijver uit.

Overigens is het boek volledig door Boxtelse handen gemaakt. Want niet alleen de auteur komt er vandaan, ook uitgever Theseus’ Ship Publishers vond er zijn oorsprong, net zoals grafisch ontwerper Daisy Renders, die voor de omslag en het ontwerp tekende. ,,Dit is dus weer een echte Boxtelse uitgave”, aldus Van Esch.

Boek nummer drie van Van Esch is vanaf woensdag 23 november verkrijgbaar en kost 17,50 euro. Het is, net zoals de twee voorgangers, te bestellen via www.tomtoermalijn.nl.