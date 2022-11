Internationaal succes voor Defence Center

Enkele weken terug belandden de leden van Defence Center Boxtel (DCB) nog in te zware poules, zondag werden de medailles aaneengeregen tijdens de Open Belgium Cup in de plaats Steenokkerzeel nabij Brussel. Met zeven plakken keerden de taekwondoka’s terug naar Boxtel.

Nu staat DCB toch al bekend om zijn intensieve trainingen, maar er werdde voorbije weken nóg meer op kussens, sparringstrainingen en stijlvormen geoefend. Techniek, snelheid en souplesse dus. ,,Als je dan naar Steenokkerzeel moet reizen en daar weer erg grote poules in de zaal ziet, slik je als deelnemer even. Maar je herinnert de leden aan de lessen die ze geleerd hebben”, zegt een trotse coach sabum Atmane Qoubbane die samen met boo-sabum Kevin van Weert, coach Nabil Loubann en de taekwondoka’s afreisde naar de zuiderburen. Evenals Jolijn van Eisden, die met Qoubbane tevens deel uitmaakte van het scheidsrechterkorps van het toernooi.

Toen de eerste leerling begon aan zijn competitie waaraan maar liefst dertien tegenstanders deelnamen, hadden de leiders van de taekwondoka’s niet kunnen dromen dat die al meteen een gouden plak binnen te halen. ,,Dan sta je verbaasd, word je overladen met trots en komt de bevestiging dat de lessen zijn vruchten hebben afgeworpen.” Dit terwijl DCB nog maar zo kort bezig is in de taekwondo-wereld. Kortom, de coaches kijken met veel plezier terug op het toernooi in België.

Resultaten Open Belgium Cup

Goud: Corne Beekmans (sparren), Dion Seevarajah (sparren én tuls), Kacper Andrzejewski (sparren).

Zilver: boo-sabum Jolijn van Eisden (sparren), Lena Andrzejewski (sparren)

Brons: Lena Andrzejewski (tuls).