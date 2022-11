Restant coronageld naar spaarpot gemeente

di 22 nov, 11:11

Via het Rijk kreeg de gemeente Boxtel in twee jaar tijd 3.618.000 euro om coronasteun te verlenen. Daarvan is nog 458.600 euro over. B en W hebben besloten dat dit naar de algemene reserves, de spaarpot van de gemeente, gaat.

Dat kan echter niet zomaar, Boxtel had richtlijnen vastgesteld voor de verdeling van het geld. Het ging om verschillende potjes, voor zaken als armoedebestrijding, het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen, jeugd en de continuering van de zorg. Maar ook voor de gemeenschapshuizen en voor cultuur kwam er geld van het Rijk. Volgens B en W zorgden de eigen richtlijnen echter voor een scheve verdeling van de euro’s. Daarom hebben B en W besloten die regels los te laten en gaat het geld naar de algemene reserves. Daardoor zijn die euro’s niet meer geoormerkt en kunnen ze breder besteed worden. De coronasteun die nog niet is uitgekeerd, hoeft niet terug naar het Rijk, aldus Boxtel.