Gijs de Wild schrijft historie voor hockeyclub MEP

MEP-speler Jan Julius Klumper (rechts) in duel met een tegenstander van Geldrop. In sportpark Molenwijk won de thuisclub met ruime cijfers dankzij vijf treffers van aanvoerder Gij s de Wild.

Voor drie goals door één speler bestaat het woord hattrick, maar voor zoiets unieks als vijf goals zijn geen woorden. Toch gebeurde dat zondag in sportpark Molenwijk. Aanvankelijk zag het daar niet naar uit. MEP speelde in de regen en onder die omstandigheden laten de Boxtelaren gewoonlijk thuis de punten liggen. Dat bleek al eerder tegen Weert en HOD. Met de rust was het na een matte vertoning 1-1 en iedereen vreesde voor het volgende rampscenario in de regen.

Coach Jaro van Eekelen moet een hartig woordje hebben gesproken met zijn manschappen, want in de tweede helft werd het een complete walk-over. De thuisploeg trok furieus van leer en er ontstonden enorme kansen. Terwijl de regen met bakken uit de hemel viel, ontpopte De Wild zich al..