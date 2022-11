NOS-verslaggever Van der Horst spreekt bij KBO

50 minuten geleden

Op uitnodiging van de plaatselijke seniorenvereniging KBO vertelt NOS-buitenlandcorrespondent Arjen van der Horst woensdag 23 november in gemeenschapshuis De Rots over zijn journalistieke werk en ervaringen.

Van der Horst (49), geboren en getogen in Esch, begon als redacteur buitenland en in 2007 als correspondent in Engeland. In juni 2008 werd Van der Horst hoofdcorrespondent. Zijn werkgebied omvatte zowel het Verenigd Koninkrijk als Ierland.

In het najaar van 2014 ging Van der Horst als correspondent naar Noord-Amerika voor de NOS. Van verschillende belangrijke gebeurtenissen gaf hij op een heldere manier uitleg voor de Nederlandse kijker, vooral via het dagelijkse NOS Journaal. In de tijd van Barack Obama en Donald Trump was hij vaak op de Nederlandse tv, vaak vanuit het regeringscentrum Washington, waar hij ook woonde.

BREXIT

Na de laatste presidentsverkiezingen in december 2020 vertrok Van der Horst weer uit de VS om in Groot-Brittannië en Ierland onder meer verslag te doen van de Brexit. Tijdens de KBO-lezing vertelt Van der Horst ook over recente ervaringen in Oekraïne.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en is voor KBO-leden gratis toegankelijk. Andere belangstellenden betalen twee euro entree.