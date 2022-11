Splitsing van portefeuilles verwart CDA

Woningbouw is niet het enige onderwerp waarvoor meerdere wethouders verantwoordelijk zijn. Van Laarhoven en Mariëlle van Alphen zijn bijvoorbeeld ieder voor een eigen deel van de bezoekerseconomie verantwoordelijk. Hetzelfde speelt binnen het sociaal domein. Afhankelijk van het onderwerp neemt óf Van der Zanden (ouderen) óf Van Alphen (armoede) het woord. ,,Wij raadsleden vinden dit soms al verwarrend, laat staan de burgers”, reageerde De los Hoyos vorige week kritisch tijdens het begrotingsdebat. Daarom diende zijn fractie een motie in om het college van B en W duidelijker te laten communiceren over de verschuivingen in portefeuilles.