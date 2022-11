Tiny houses in hartje Boxtel

Het plan aan de Rechterstraat is niet bedacht door ontwikkelaar Hulskes. Het pand tussen kledingzaak Drietrend en de Poolse supermarkt Groszek was tot 2010 een woning. De begane grond werd toen verbouwd tot winkel, maar stond sindsdien leeg. ,,We hebben het een klein jaar geleden overgenomen van Swinkels Vastgoed uit Best. Die had al het idee om er tiny houses te realiseren. Wij vonden dat zo’n mooi plan, dat we dit overnamen”, licht Hulskes toe. ,,We zien ruimte voor negen tiny houses als de aanbouw is verdwenen.”

De suggestie dat het een fraaie locatie kan zijn voor mbo-studenten, wijst de projectontwikkelaar niet direct van de hand. ,,Maar het is bedoeld voor allerlei doelgroepen, niet per se voor studenten.”