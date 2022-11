MijnGemeenteDichtbij zoekt naarstig naar vast personeel: tijdelijk inhuren is duur

De gemeente Boxtel moet bezuinigen. Om te kunnen bepalen naar welke taken in de toekomst minder geld gaat, heeft het college van B en W vier scenario's opgesteld. Die komen woensdag 30 juni aan bod tijdens een ingesprekavond. (Foto: Albert Stolwijk).

Het valt niet mee om in deze tijd vacatures in te vullen. Ervaring en voldoende kennis zijn nóg schaarser. Zo stelt het dagelijks bestuur, dat bestaat uit burgemeesters Ronald van Meygaarden en Han Looijen, gemeentesecretarissen Victor Fijneman (Boxtel) en Dirk van Eeten (Gestel) plus de wethouders Fred van Nistelrooij (Boxtel) en Peter Raaijmakers (Gestel). Zij zien alleen ruimte om extern in te huren. Ook dat aanbod is beperkt en daardoor duur. Hierdoor ontstaat er waarschijnlijk een tekort bij MGD van zes ton, zo waarschuwt het dagelijks bestuur in zijn meest recente bestuursrapportage. De tijdelijke beleidsmedewerkers lijken echter wel te kunnen voldoen aan de vraag naar kwaliteit en ervaring.

