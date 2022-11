Het MEP-team MO12-1 was vrijdag in wijnbar Wine & More om de actie voor te bereiden.

MEP-jeugd trakteert op een avondje uit

vr 11 nov, 13:00

Het eerste meisjeselftal tot 12 jaar van hockeyclub MEP trakteert dinsdag 13 december zo’n vijftig mensen op een gratis avondje uit bij wijnbar Wine & More aan de Markt. ,,Het gaat dan om Boxtelaren die geen fijn jaar achter de rug hebben: qua gezondheid, omdat ze eenzaam zijn, geen geld (voor leuke dingen) hebben of wat voor reden dan ook. Mensen mogen iemand opgeven en zijn zelf ook welkom”, zegt teammanager Marieke Maas.

Diverse teams van de Boxtelse hockeyclub organiseren buiten het sporten om door het jaar heen maatschappelijke activiteiten. De speelsters van MEP MO12-1 gaan tijdens het avondje uit zelf aan de slag. Ze krijgen daarvoor van uitbaters Wendy Appeldoorn en Maayke van de Laar een spoedcursus gastvrouw, bediening en keuken. ,,Een prachtig initiatief van MEP waar wij als Boxtelse ondernemers graag een steentje aan bijdragen. En wie weet scouten we wel ons toekomstig personeel”, grinnikt Wendy.

De wijnbar helpt niet alleen qua service en het beschikbaar stellen van de ruimte, maar schenkt ook de wijn die avond gratis. De gasten worden dinsdag 13 december tussen 17.00 en 20.30 uur getrakteerd op een overheerlijke hapjesplank, gezellige praatjes en uiteraard overheerlijke wijn van de wijnbar. Na afloop ontvangen de gasten nog een leuke goodiebag.

AANMELDEN

Teammanager Maas licht toe waarom deze activiteit wordt gehouden: ,,Het is fijn om samen de wereld een stukje mooier te maken. Liefst iedere dag maar zeker rond kerst is het een goed moment om iemand met wie het even wat minder gaat in het zonnetje te kunnen zetten. De actie wordt ingezet voor iedereen die een stukje geluk verdient.

Kandidaten voor het avondje uit kunnen worden voorgedragen door een e-mail te sturen met eigen naam en telefoonnummer én de naam van de persoon met wie de indiener graag een avond wil genieten. Daarbij dient ook in het kort de reden te worden vermeld waarom deze persoon deze avond verdient. Uiterlijk 5 december wordt de uitslag per e-mail bekend gemaakt; in dat bericht staat ook de verdere informatie over de avond.

FIJN OM TE HELPEN

De teamleden kijken uit naar hun initiatief. ,,Superleuk én fijn dat we mensen kunnen helpen waar het niet zo goed mee gaat”, roepen Elin van den Braak en Janne de Jong in koor. Pleun van Alphen: ,,Met deze actie zeggen we dat iedereen gelijk is. Voor ons een teamactiviteit en voor de gasten een topavond.” ,,En heel gaaf dat we mogen koken bij de wijnbar”, zegt Noor Weijers. Daantje Teunis knikt: ,,Én we komen ook nog eens in de krant. Hartstikke tof!”

Ondernemers uit Boxtel en omgeving kunnen de actie van MO12-1 ondersteunen door bijvoorbeeld een kleinigheidje in de goodiebag te stoppen. Of door bijdrage te leveren aan de hapjesplank. Aanmelden hiervoor kan via info@vonkmarketing.nl. Dit is ook het e-mailadres om kandidaten voor het uitstapje op te geven.