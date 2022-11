Raad vooral tevreden over begroting

Van flinke discussies over bezuinigingen naar zwarte cijfers en relatief weinig gemor. Er kan veel veranderen in een jaar tijd. De sfeer in de raadzaal was dinsdagavond tijdens de begrotingsbehandeling een stuk positiever dan in november 2021. Dat zorgde voor een zeldzame situatie: de gemeenteraad stemde unaniem in met de budgetten voor de komende jaren. Gerlof Roubos (Balans): ,,Het roer is om.”

Niet alles is ineens koek en ei in de gemeente Boxtel. Er klonk ook kritiek. Over het gebrek aan ambitie van het college van B en W bijvoorbeeld, het uitblijven van concrete plannen uit het beleid op ouderen en jongeren, het buitengebied en woningbouw en er was discussie over de gedeelde portefeuilles van de wethouders. De opmerkingen waren echter slechts speldenprikjes voor het college, dat een groot deel van de kritiek wist te pareren.

BEZUINIGINGEN HALEN

Onder de streep zijn de geldzorgen na bijna twee jaar soebatten over bezuinigingen verdwenen als sneeuw voor de zon. Er is extra geld beschikbaar, maar dat komt vooral dankzij een financiële injectie van het Rijk. Maar de zwarte cijfers zijn niet de verdienste van het college, vonden vooral oppositiepartijen CDA en SP.

Wethouder Hans Heesen, die de Boxtelse schatkist bewaakt, gaf daarop aan dat de positieve cijfers voor komend jaar óók te danken zijn aan de bezuinigingen die tot nu toe zijn doorgevoerd. ,,Het is een gedegen begroting, mede dankzij de 3,5 miljoen die we hebben gesneden in de kosten. We moeten nog 1,1 miljoen bezuinigen, maar dat gaan we volgend jaar zeker halen”, beloofde de wethouder.

WAKEN

Toch betekent meer geld niet direct dat alle bezuinigingen teruggedraaid kunnen worden. Dat gaat volgens Heesen ook niet gebeuren. ,,De toekomst is onzeker. Wat het Rijk volgend jaar beslist, kan zomaar weer een negatieve invloed hebben op de financiën van onze gemeente. Maar voor nu is de basis weer op orde”, aldus de wethouder. Fractieleider Roel de los Hoyos (CDA) twijfelde daar in zijn betoog nog aan. Het geld van het Rijk zou een vals gevoel van ‘veiligheid’ geven. ,,We moeten waken voor een te positieve stemming”, waarschuwde hij.

Wethouder Mariëlle van Alphen viel haar collega Heesen later op de avond bij: ,,We willen verantwoord omgaan met het gemeenschapsgeld en dus hebben we een realistische begroting gemaakt, met oog op de onzekere toekomst.”

RECORD MOTIES

De los Hoyos haalde tegen het einde van het debat nog naar zijn raadscollega’s uit. Er werd namelijk een recordaantal moties ingediend door de acht partijen: 27 om precies te zijn. De helft daarvan werd na uitleg door de wethouders weer ingetrokken. ‘Slechts’ zeven haalden de eindstreep. De christendemocraat vroeg zich daarop af of iedereen de begroting wel goed gelezen had. ,,Veel moties hadden we dan niet in hoeven dienen. Goed om daar eens over na te denken”, gaf hij mee.

VVD’er Rob Kuppens zag in de moties juist de wens om vaker een vinger aan de pols te houden als het college belangrijke beslissingen neemt. Iets waar hij tijdens de vele onderwerpen in de debatten regelmatig op hamerde bij de betreffende wethouders.

Ondanks de vele opmerkingen en vragen om aanpassingen (lees ook elders in deze krant), werd zowel de begroting voor 2023 als de tweede bestuursrapportage over de stand van zaken in de gemeente Boxtel, unaniem aangenomen. En dat is al bijna tien jaar niet voorgekomen.