Gouden paar in Boxtel

Metselen doet Cees (71) nog altijd, ook al is-ie met pensioen: ,,Ach, je moet toch wát om handen hebben.” De bouw is nu eenmaal zijn lust en zijn leven. Dus als hij familie of vrienden vooruit kan helpen, doet de geboren en getogen Boxtelaar dat maar wat graag. ,,Als je élke dag gaat fietsen, ben je ook nogal eens gauw uitgekeken. Toch?”

Nelly en Cees genieten van hun gezin. ,,We zijn ter gelegenheid van het gouden huwelijk met onze dochter Corina en zoon Marcel, hun partners en onze zes kleinkinderen al een weekje naar een groepsaccommodatie in het Drenthse Gasselternijveen geweest. Heerlijk...”, glundert Nelly, die twee jaar jonger is dan haar man. ,,Het was een verbouwd kerkje. Heel bijzonder!”