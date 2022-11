‘Grote namen naar Club Brabo’s voor stand-up comedy’

36 minuten geleden

Iedere laatste woensdag van de maand is er in Club Brabo’s een stand up comedy-avond. Eigenaar én cabaretier Steven Brunswijk wil hiermee landelijk bekende cabaretiers naar Boxtel halen.

,,Elke keer zullen drie of vier comedians optreden. Daarvan is één de headliner, een naam die bekend is bij het grote publiek. De eerste avond zal ik waarschijnlijk voor mijn rekening nemen”, legt Brunswijk uit.

De Tilburger kondigde in mei via onder meer deze krant al aan van plan te zijn stand-up comedians te laten optreden. De eerste keer zal dat op 30 november zijn. Club Brabo’s aan de Markt is normaal gesproken tot drie uur ‘s nachts open van donderdag tot en met zaterdag, maar de comedy op woensdag wordt geen reguliere uitgaansavond. De optredens vinden in de avonduren plaats, waarschijnlijk tussen 21.00 en 23.00 uur. ,,Ik ken veel jongens uit de comedywereld, ook bekende namen. Roué Verveer, Jörgen Raymann...” Brunswijk kan momenteel echter geen grote namen bevestigen. ,,Ik moet nog even rondbellen...”