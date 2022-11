Keistampende eend siert waggelembleem 2023

Het waggelembleem dat sinds enkele jaren wordt verkocht om een carnavalskostuum mee te versieren, toont dit jaar een keistampende eend. De verkoopopbrengst van het vorige embleem (780 euro) werd zaterdag verdeeld onder vier clubs die jaarlijks een praalwagen bouwen voor de Grote Eendentrek.

Morgen, op de elfde van de elfde, start de verkoop van het nieuwe embleem in een oplage van vierhonderd stuks. Het ontwerp is gemaakt door Maureen Vessies, die werkzaam is als sportinstructeur bij fysiopraktijk Verzijden. De afwerking was in handen van Vera van Dijk en de productie door het Boxtelse bedrijf Emblemen en Badges.

De emblemen zijn voor vijf euro te koop bij Sigarenmagazijn Voets en Fanshop ‘t Hoenske (beide aan de Rechterstraat), DA-drogist Van den Biggelaar (Oosterhof) en Bloemsierkunst Marimba (Van Beekstraat). Drie jaar geleden namen Erna Steenbakkers, Jolanda Vessies en Fred van Dijk het initiatief om een Eendengats jaarembleem te laten borduren. Ook bij dit drietal zijn de borduursel verkrijgbaar.

Voor dit seizoen worden weer vierhonderd borduursels in omloop gebracht. Na kasteel Stapelen (2020) en klokkentoren Magere Josje (2022) is nu gekozen voor ander Boxtelse icoon: reus Jas de Keistamper. Vandaar dat er een eend in boerenkiel als stratenmaker aan het werk is op de voorstelling.

Voor de komende jaren hebben zich spontaan al enkele ontwerpers gemeld. Desalniettemin kunnen creatieve waggelaars zich ook aanmelden om een embleem te ontwerpen. Dat kan via e-mail: embleem.indegat@gmail.com.

STEUNTJE IN DE RUG

In de twee vorige seizoenen werd telkens een bedrag van duizend euro verdeeld. Omdat het vorig jaar onzeker was of carnaval vanwege corona door zou gaan, is besloten niet vierhonderd carnavalsemblemen te bestellen, maar de helft daarvan. Vandaar dat de opbrengst deze keer wat lager is. In maart werd al bekendgemaakt dat de opbrengst van vorig seizoen naar de wagenbouwers zou gaan. Immers, drie jaar op rij hebben zij kosten gemaakt en telkens moest de Boxtelse carnavalsoptocht worden afgelast: tweemaal vanwege corona en eenmaal vanwege storm.

,,We hopen op deze manier jullie een extra steuntje in de rug te kunnen geven om komend jaar weer aan de start te kunnen verschijnen met een prachtige wagen”, sprak Van Dijk zaterdagochtend bij de overhandiging van vier cheques ter waarde van 170 euro. Dat bedrag hoeven Buurtschap West, Gin Verstand, De Agterblijvers en Geen Drank, Geen Klank echter niet te verzilveren. Het geld werd contant met de cheque meegeleverd. Boter bij de vis dus.

Ondanks de iets lagere opbrengst zijn de clubs die zaterdag een donatie ontvingen er dolblij mee. Voorzitter Alex van Vreede van De Agterblijvers: ,,Voor een club heeft het wagenbouwen een sociaal karakter. Samen werken aan iets moois om aan het publiek te laten zien. Trots lopen de bouwers en/of andere leden van de club voor of achter de praalwagen. Iedere club heeft een eigen onderwerp waarmee ze met een flinke dosis humor dit onderwerp uitbeelden. Dit zijn meestal lokale onderwerpen. Een wagen bouwen is voor veel clubs de grootste investering. Er is veel materiaal nodig maar ook een bouwlocatie zal er moeten zijn. Verder gaat er veel tijd in zitten en zijn we ieder jaar weer blij met alle vrijwilligers van de club. Dit gebaar en deze mooie bijdrage geeft een enorme stimulans.”