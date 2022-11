Hersens pijnigen en heel veel opzoeken...

Leden van Boxtheater speelden hun rol als luchthavenpersoneel met verve. Later op de avond bleek waar het toe zou leiden. Elk team kreeg immers de opdracht om een deelnemer uit te doffen in zijn of haar mooiste vakantieoutfit. Die moest zich vervolgens melden in café De Fellenoord waar een enveloppe met twee verknipte landenfoto’s moest worden gecombineerd met zo’n zelfde enveloppe van een andere speler. Maar daar bleef het niet bij...