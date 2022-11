Opstartproblemen Velder verholpen

vr 4 nov, 15:25

Twee dagen nadat de eerste asielzoekers dinsdag arriveerden op het Liempdse landgoed Velder klaagden enkele vluchtelingen over de voorzieningen. Op enkele plekken was geen warm water in het crisisopvangcentrum en ook de verwarming en wifi werkten niet overal. Inmiddels zijn de opstartproblemen verholpen en is de rust teruggekeerd, meldt een woordvoerder van de Boxtelse burgemeester Ronald van Meygaarden.

Sommige asielzoekers hadden ook kritiek op het feit dat het opvangcentrum relatief ver van de bebouwde kom ligt. ,,Deels kan die onvrede worden verklaard doordat een aantal van hen eerder in hotels en stenen woningen gehuisvest is geweest. Dan zijn de woonunits en een recreatietent op een evenemententerrein natuurlijk iets anders”, stelt de woordvoerder. Hij geeft toe dat er wat opstartproblemen waren.

VERBETERPUNTEN

Er zijn nog altijd verbeterpunten en daar is aandacht voor, aldus de zegsman. ,,Boxtel wil een goed gastheer zijn voor deze groep mensen en biedt op Velder bed, bad en brood. Anderzijds verwachten we van de bewoners dat ze zich ook als gasten gedragen. Daarbij hebben we juist niet voor gekozen voor geïmproviseerde collectieve slaapverblijven in bijvoorbeeld een sporthal, maar voor woonunits met privacy voor vijf personen en een collectieve (recreatie)ruimte in een verwarmde tent. Een sobere en doelmatige noodvoorziening om Ter Apel te ontlasten.”

Op Velder worden tot medio februari maximaal 450 asielzoekers gehuisvest.

INZAMELING

Zaterdag 5 november is er een inzamelmoment in bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg in Liempde. Dan kan iedereen tussen 10.00 en 12.00 uur spullen komen brengen. De organisatie zoekt vooral nog extra kleding voor de winterperiode.