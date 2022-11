Vlnr: Babs van Elst, Eva Guelen, Noortje Luijk, Bente Poiesz, Marijn Donkers en Roos van de Plasschen. Dit zestal organiseert dinsdag 8 november in opdracht van Brabants Centrum en Bibliotheek Boxtel (Huis73) de vijfde editie van de talkshow Praat!, die in het teken staat van jongeren.

Spraakmakende gasten naar talkshow JongerenPraat!

38 minuten geleden

Heel wat spraakmakende gasten komen dinsdag 8 november af op de gratis talkshow JongerenPraat, die gaat over seksualiteit, sociale media en drank & drugs. In opdracht van stichting Brabants Centrum en Huis73 organiseren zes journalistiekstudenten het event vanaf 20.00 uur in ‘t Hart van Boxtel (entree is gratis). Cabaretier en sociale mediabekendheid Steven Brunswijk, maar ook (ervarings-)deskundigen op gebied van seksualiteit, verslaving en sociale media schuiven aan.

De bekendheid van Brunswijk is is tot grote hoogten gestegen, ook binnen Boxtel. De Brabander werd landelijk bekend door een filmpje van hem op Dumpert, trok volle zalen als cabaretier en ontpopte zich als presentator. Vorige maand opende hij zijn Club Brabo’s aan de Markt. Enkele maanden geleden belandde de Tilburger in het nieuws door Yvonne Coldeweijer. Via sociale media verdient zij haar inkomsten aan het verspreiden van roddels en geruchten. Zo beschuldigde zij Brunswijk van vreemdgaan. Een leugen, want de televisiepersoonlijkheid bleek een open relatie te hebben met zijn vriendin en deelde dat feit via Instagram.

Wijkagent Hicham Argani van Selissenwal en Esch is in korte tijd ontzettend bekend geworden onder jongeren in Boxtel. Hij gebruikt sociale media om de doelgroep te bereiken en kwam verschillende keren landelijk in het nieuws door het delen van zijn avonturen bij de politie via Instagram.

Jaimy Hobo houdt zich professioneel bezig met seksuele voorlichting. Hoewel dit onderwerp standaard tot het curriculum behoort van middelbare scholen, zijn jongeren erg ontevreden hierover: gemiddeld geven zij dit een 5,8. Bovendien is er te weinig positieve aandacht voor seksualiteit, vindt Hobo. Hij verzorgt zelf lessen, voornamelijk in het middelbare onderwijs. Deze zijn aanvullend op de biologielessen en kijken voornamelijk naar de sociale aspecten van seks. Hij belicht zaken als plezier, grenzen, diverse seksuele geaardheden, genderdiversiteit en een positief lichaamsbeeld.

JONG & OUT BOXTEL

De pas 19-jarige Brian ter Beek komt uit Boxtel en zet zich in voor jongeren binnen die binnen het spectrum van LGBTQI+ passen. Hij werd vroeger gepest en vond het daardoor lastig om uit de kast te komen. De Boxtelaar geeft nu voorlichtinG op het Baanderherencollege en nam met plaatsgenoot Thierry Koningstein het initiatief voor Jong & Out Boxtel in B-Town.

Elysa van der Ven noemt zich zichzelf de Pijnjournalist. Zij kreeg enkele jaren terug een burnout en daarmee ook pijnklachten. Dat inspireerde haar om te schrijven over het onderwerp. Ze bestudeert als journalist de ‘pijnplekken’ en gaat daarvoor met hen naar plekken als de psycholoog, gynaecoloog en klinieken. Van daaruit maakt zij haar producties. Zelf kampte ze met een alcoholverslaving als student.

STUDENT

De uit Nuenen afkomstige Jolijn van der Linden (21) geniet momenteel van het studentenbestaan in Tilburg. Uitgaan hoort bij het dagelijks leven, zoals dat geldt voor zoveel mensen van haar leeftijd. In die periode is het niet altijd duidelijk waar de grens tussen verslaving of gewoon genieten ligt. Het is een van de onderwerpen waar zij samen met de gasten én presentator Maartje van der Lee van Bibliotheek Boxtel (Huis73) dieper op ingaat.

De talkshow is gericht op jongeren, maar iedereen is welkom. De avond in ‘t Hart van Boxtel is gratis te bezoeken en er is live muziek. Brabants Centrum, Huis73 en uitbater Iris Koesen van de horecagelegenheid aan de Markt trakteren de gasten op de eerste twee drankjes.